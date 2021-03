Le distorsioni e i rischi causati dalle politiche ultraespansive praticate per un periodo di tempo assai lungo dalle banche centrali hanno generato e continuano a generare proposte che dovrebbero permettere di uscire da questa situazione o almeno di convivere con essa senza danni gravi. La pandemia, inducendo gli enti pubblici a stanziare somme enormi per sostenere l’economia, ha acuito le difficoltà e dato ulteriore stimolo alla ricerca di soluzioni. Recentemente l’ex presidente della Banca nazionale svizzera (BNS) Philipp Hildebrand ha affacciato l’idea di creare un fondo statale alimentato da riserve della BNS. D’altra parte tre noti economisti si sono fatti avanti con un progetto chiama- to «SNB Observatory» che chiede alla BNS di riorientare in modo significativo il suo comportamento....