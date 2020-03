Per far fronte agli effetti economici negativi del coronavirus occorre una miscela di determinazione e di ragionevolezza. Determinazione per fare i passi adeguati, nei tempi e nei modi richiesti da questa situazione che certo non è ordinaria. Ragionevolezza nel decidere le misure da attuare, che non devono essere al di sotto delle esigenze ma non devono neppure essere eccessive, tali da ipotecare pesantemente il futuro delle economie e dei sistemi Paese. Da un lato non si deve minimizzare, dall’altro non si deve esagerare.

La Banca nazionale svizzera ha deciso di muoversi tenendo presente una miscela di questo tipo. Nessuno ha la bacchetta magica e nemmeno la BNS è dotata di perfezione, ma nel complesso le sue ultime mosse appaiono ragionevoli nel quadro dato. Tutto naturalmente andrà verificato...