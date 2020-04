Oggi lasciamo in disparte il virus. Ma purtroppo non le brutte notizie. Per la prima volta nell’era dei Bilaterali i salari in Ticino sono diminuiti. I dati sono quelli del 2018. La statistica (Rilevazione svizzera della struttura dei salari) viene realizzata ogni due anni: non è quella di Trilussa, ma è molto dettagliata, fatta su 1,7 milioni di salariati in tutto il Paese. Fino al 2016 anche nel nostro cantone c’era stata, ogni biennio, una lieve ma costante progressione. Nel 2018 siamo invece andati indietro (mentre il resto del Paese è andato avanti). E non di poco: il salario mediano in Ticino (settore privato e settore pubblico) è tornato ad essere quello del 2010. Una retromarcia di ben otto anni. Preoccupante. Nel 2018 erano 5.363 franchi lordi al mese (quota di tredicesima inclusa)...