La democrazia è uno strumento delicato. Quando si analizzano i risultati che esprimono, misurandone i consensi, le decisioni dei cittadini è opportuno non far dire alle cifre quel che le cifre non dicono. Questa attenzione è venuta meno in non pochi commenti letti e sentiti sulle elezioni politiche del 12 dicembre scorso nel Regno Unito, che hanno confermato alla guida del Governo...