Il Regno Unito è ufficialmente fuori dall’Unione europea. Anche se vi resterà di fatto almeno fino al 2021. Ora si cercherà di raggiungere un accordo per separarsi il meno possibile. Almeno sotto il profilo dei rapporti commerciali. Boris Johnson ha chiarito proprio ieri la sua strategia negoziale. Non esclude un drammatico no deal, un’uscita definitiva senza intesa. Sarà un duro...