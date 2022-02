L’aggiornamento dei dati del Fondo monetario internazionale (FMI), reso noto nei giorni scorsi, indica che nel 2021 c’è stata una crescita economica mondiale del 5,9% e che per il 2022 e per il 2023 sono prevedibili rispettivamente 4,4% e 3,8%. In rapporto a quanto indicato dallo stesso FMI nei mesi scorsi, ci sono la conferma della previsione per il 2021, una diminuzione di 0,5 punti per quella del 2022 e un aumento di 0,2 punti per quella del 2023. Il panorama resta in sostanza di buona crescita. Dopo la caduta del 2020 (-3,1%) dovuta alla pandemia, la crescita mondiale ha avuto un rimbalzo molto forte nel 2021, tale da consentire il ritorno ai livelli pre virus. Ora c’è un rallentamento, in parte inevitabile dopo i picchi della ripresa e in parte causato da nuovi ostacoli, ma il passo sin...