In Medio Oriente può succedere anche questo: vedere la propria piccola storia di ticinesi espatriati congiungersi alla grande Storia del mondo arabo.

Sono le due di notte di una normale settimana di dicembre. Mi aggiro per le strade di Hurghada, sul Mar Rosso, in attesa di recarmi al piazzale delle corriere che partono per il Cairo. Incontro una mia amica della Repubblica Ceca, mi chiede se ho bisogno di un passaggio. Sopraggiunge il suo fidanzato, un iracheno: si offre di accompagnarmi al terminal. Appoggiato a una sfavillante Cadillac rossa, rispondo che non devono disturbarsi, posso prendere un taxi. Ma il giovane iracheno insiste e mi indica l’interno della Cadillac: «Non mi costa nulla, davvero, dieci minuti e siamo arrivati». Dunque, quel prodigio di automobile è il suo! Accetto con qualche...