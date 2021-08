Chi trent’anni fa ha conosciuto Marco Borradori, quando si occupava dell’assistenza legale gratuita di alcune persone che sul Mattino avevano esposto le loro battaglie per ottenere giustizia su vicende di vario genere, non avrebbe immaginato che quel giovane e gentile avvocato sorridente sarebbe diventato uno dei più popolari politici ticinesi dell’ultimo quarto di secolo, brevemente in Consiglio nazionale e in Municipio di Lugano, poi per 18 anni in Consiglio di Stato e dal 2013 ancora a Lugano come sindaco, sottraendo la carica al sino ad allora incontrastato regnante Giorgio Giudici. Come nel 2000 Giuseppe Buffi, presidente di quel Governo di cui anche lui faceva parte, è morto in carica a 62 anni stroncato dalle complicazioni di un arresto cardiaco. Le parole pacate e quasi commosse del...