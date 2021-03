Dopo la maxi incursione di venerdì scorso con 20 aerei militari cinesi che hanno «circondato» Taiwan, per dimostrare che Pechino è in grado di impedire all’isola «ribelle» di ricevere rinforzi stranieri, ieri altri dieci velivoli cinesi, tra cui quattro jet da combattimento J-16 e quattro caccia multiruolo J-10 sono entrati nello spazio aereo di Taiwan. Secondo il Global Times, tabloid in lingua inglese del Giornale del popolo (il quotidiano del Partito comunista cinese) con questi sorvoli aerei Pechino intende lanciare «un forte avvertimento» all’accordo di cooperazione a livello di guardia costiera siglato da Taipei con gli Stati Uniti.

Che Cina e America non avrebbero conosciuto un riavvicinamento con il cambio della guardia alla Casa Bianca era ormai chiaro a tutti. Joe Biden ha ribadito...