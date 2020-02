L’aggettivo «moderno» può voler dire tante cose, ma quel che è certo è che non ci aspettiamo che in un Paese «moderno» possa nascere e svilupparsi un’epidemia mortale, per giunta l’epidemia di un morbo sconosciuto. L’unica eccezione che mi viene in mente – dopo la famosa epidemia di febbre spagnola nel 1919, dovuta alla terribile spossatezza in cui la guerra aveva ridotto la popolazione...