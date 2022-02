Nonostante le belle soddisfazioni per lo sci elvetico, queste Olimpiadi cinesi rimangono per molti versi distanti. Non solo per il fuso orario, ma anche perché sembrano portare con sé un che di artificiale, a immagine di una neve che ci dicono sia «made in Italy».

E così, tanto per fare un esempio, i cinque strambi rigori tirati («tirati» si fa per dire) dalla Svizzera contro la Cechia sono parsi asettici, quasi lunari.

Queste sono ovviamente sensazioni personali che valgono quel che valgono, ma ciò che possiamo sapere della Cina attraverso i media rimane sempre troppo poco. Servono soprattutto esperienze di prima mano, per cercare di capire una cultura e una lingua così distanti da noi. Per quanto ci riguarda l’esperienza è stata brevissima (una settimana), lontana nel tempo (risale a più di...