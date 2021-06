Nonostante le assurde dichiarazioni ottimistiche di Ratko Mladic alla vigilia del processo in appello, il Tribunale dell’Aja ha ieri confermato la condanna all’ergastolo per l’ex generale bosniaco divenuto tristemente famoso nel mondo come «il boia di Srebrenica» (si vedano i servizi a pagina 2). Rendere giustizia alle vittime della guerra in Bosnia ed Erzegovina conclusasi nel 1995 con un tragico bilancio di 100 mila morti, 2 milioni di profughi, migliaia di scomparsi ed enormi danni morali e materiali non è stato facile e non tutti i colpevoli sono stati portati davanti a un tribunale. Nel caso di Ratko Mladic, però, alla fine la giustizia ha compiuto il suo corso, anche se con enormi ritardi. L’ex capo militare dei serbi di Bosnia era stato incriminato formalmente dal Tribunale dell’Aja...