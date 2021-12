Un paio di anni fa in molti si scaldavano parlando del 5G. Oggi ci siamo ridotti a discutere del 2G. Ma la prima G del 5G riguardava la quinta generazione della telefonia mobile, mentre la seconda G del 2G riguarda i guariti dal coronavirus. Se inseriamo 2G nel nostro motore di ricerca il primo risultato (quotidiano.net) ci parla del «green pass, cos’è la regola 2G e come funziona», mentre il secondo (swisscom.ch) ci parla della «sostituzione del 2G», ovvero dell’«obsoleta tecnologia di telefonia mobile che a inizio aprile è stata disattivata per sempre». Nel primo caso c’entra ancora il coronavirus più attivo che mai, mentre nel secondo si disattiva una tecnologia che per molti andava ancora benissimo, obbligandoli a sostituire ad esempio il proprio sistema d’allarme perfettamente funzionante....