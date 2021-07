«Non strategiche per il Paese». Le parole di qualche settimana fa del ministro dell’Educazione britannico Gavin Williamson non lasciano spazio a fraintendimenti. E nemmeno mostrano un minimo di pudore tirando in ballo la solita, ipocrita, scusa della crisi economica nel mettere in chiaro il tipo di società che, attraverso l’istruzione, l’utilitarismo di certo pensiero dominante vorrebbe plasmare per il futuro.

Ma che cosa non sarebbe «strategico» per il mondo di domani secondo il rampante esponente del governo di Boris Johnson? Trascurabili bazzecole, come le arti figurative e la musica, il teatro e la danza, l’archeologia e il design. Ed ecco quindi l’idea del dimezzamento dei fondi finora stanziati per l’insegnamento di queste discipline universitarie nel Regno Unito. A partire dal prossimo...