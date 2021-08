E così se n’è andato anche lui. Persino il Corriere della Sera gli ha dedicato un ricordo, definendolo «sensibile, raffinato, educato». In molti dicono che ultimamente stesse tirando troppo la corda nel mettere sotto pressione il suo fisico, ma nessuno avrebbe pensato al tragico epilogo. È morto il 18 agosto, Omar Palermo, omone fisicamente debordante di 42 anni di Corigliano-Rossano in Calabria, noto come «YouTubo anche io», diventato famoso nella Rete per l’assurda sfida a se stesso, che tuttavia sconsigliava agli altri, di mangiare quantità pantagrueliche di cibi d’ogni genere: polli, merendine, pizze. Quando ho scoperto che per molti era più o meno una leggenda del web, con mezzo milione di iscritti al suo canale YouTube, alcuni dei quali lo chiamavano Maestro, quasi in un osceno incoraggiamento...