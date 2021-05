Sabato pomeriggio in piazza a Lugano c’era un’aria distesa, la manifestazione indetta a difesa dell’autogestione all’ex Macello era sembrata il frutto di un’astuta strategia per mettere in imbarazzo il Municipio. L’astuzia è però durata poco e gli accadimenti successivi, con la provocatoria occupazione dell’ex istituto Vanoni, hanno fatto scattare un’operazione ben studiata che ha portato non solo allo sgombero ma anche alla fulminea demolizione della sede all’ex Macello. Senza stare a cavillare, era chiaro che a furia di tirare la corda qualcosa dovesse succedere ma era difficile immaginare un blitz così preciso e radicale anche sul piano simbolico, benché i «molinari» sapessero che dalle rive del Cassarate avrebbero dovuto andarsene considerato il progetto votato dal Consiglio comunale per...