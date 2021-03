Non pochi tra noi guardano con sempre più ammirazione – e in alcuni momenti persino con un pizzico d’invidia – a quegli Stati dove la campagna di vaccinazione contro la COVID-19 è in fase avanzata e dove in fondo al tunnel si inizia a scorgere la luce della normalità. La Svizzera non è purtroppo tra questi Paesi «virtuosi»: è partita in sordina, accumulando ritardi ed esitazioni, e già alla prima curva si è trovata imbottigliata nel traffico. La Confederazione avrebbe potuto e dovuto – forte delle sue eccezionali peculiarità, che vanno dai mezzi economici allo status extra-UE, fino al vigore della sua industria farmaceutica – avvantaggiarsi e non poco rispetto al resto dell’Europa, seguendo per esempio il modello di Israele e Regno Unito: si è ritrovata, invece, all’interno della comune filiera...