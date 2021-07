Mentre in Europa, un po’ ovunque, si allentano le restrizioni anti-COVID (e i media, ogni giorno, non mancano di rimarcare le insidie delle varianti soprattutto in proiezione autunnale) in Germania la campagna elettorale per le elezioni federali del 26 settembre si anima ogni giorno di più di inattesi colpi di scena calamitando l’attenzione di un’opinione pubblica che cerca di mettere faticosamente da parte, nel limite del possibile, il tormentone pandemico. In questi giorni di inizio estate, a due mesi e mezzo dall’importante appuntamento con le urne, i riflettori della politica continuano a essere puntati sui Verdi, che soltanto tre mesi fa avevano il vento in poppa, spinti anche - dal di fuori - dal new green deal propugnato da Bruxelles (con il ritrovato sostegno di Washington) e - da dentro...