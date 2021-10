Quando si ha un problema, dapprima è bene riconoscerlo e poi se possibile cercare di metterlo a fuoco, definirlo e dargli un nome. Solo a questo momento si potrà cominciare a immaginare con cognizione di causa una soluzione.

«Conoscere per deliberare» insomma, ovvero un percorso che anche il nostro Cantone deve porre in atto per rimettersi il più presto possibile dal suo malessere demografico. «Malessere» in questo caso è il termine adeguato, sicuramente preferibile ad esempio a «declino», che trasmette un senso di scoraggiante ineluttabilità. Invece il malessere, pur essendo magari molto fastidioso, così come è venuto se ne può andare in tempi brevi, fenomeno che vorremmo concernesse il nostro bilancio demografico, divenuto davvero allarmante solo negli ultimi anni, un po’ paradossalmente...