Sotto la pressione della prima ondata dell’epidemia da coronavirus, nel giugno scorso il Parlamento aveva approvato due mozioni che chiedevano aiuti per diminuire le pigioni di ristoratori e commercianti. Nel mese di dicembre, però, le Camere hanno cambiato idea bocciando di stretta misura la Legge sulle pigioni commerciali COVID-19. Qualcosa, però, si sta muovendo a livello cantonale. Infatti, Basilea città ha deciso senza indugi di adottare misure retroattive che vengono in aiuto a ristoratori e negozianti tramite una riduzione dell’affitto. Il modello basilese è il seguente: il Cantone paga un terzo del canone di locazione per i locali commerciali a condizione che i proprietari rinuncino a un altro terzo della pigione. Ai negozianti locatari resta così da pagare solo un terzo dell’affitto....