Nell’appena trascorso anno 2021 l’economia italiana è cresciuta del 6,5%, ha recentemente annunciato l’Istituto centrale di statistica, ISTAT, con un incremento che non si registrava dal 1976, mentre nel 2020 si era invece ridotta dell’8,9%, come negli anni della seconda guerra mondiale. Draghi ha commentato la notizia dichiarando che tale crescita è «il prodotto della crescita globale, ma anche delle misure messe in campo dal Governo, a partire dalla campagna di vaccinazione, e delle politiche a sostegno dell’economia». Per essere spesi a tal fine nel 2021 sono però giunti dall’Unione europea soltanto 15,7 miliardi. Quindi si deve pensare che il grosso della spinta alla crescita, oltre che indirettamente dalla campagna di vaccinazione, si debba alla crescita globale. È vero però che l’Italia...