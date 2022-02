I segnali di speranza che una guerra in Ucraina potrà essere scongiurata, se verranno confermati, spazzerebbero via una grande incognita sulle prospettive dell’economia, ma non basterebbero ad eliminare i timori legati all’impennata dell’inflazione e ai prossimi aumenti dei tassi di interesse che verranno attuati dalle banche centrali. Le autorità monetarie hanno finora colpevolmente tardato a reagire all’incremento dei prezzi ufficialmente sostenendo che si trattasse di un fenomeno temporaneo dovuto al forte aumento delle materie prime ed in particolare di quelle energetiche, a strozzature nelle catene di produzione e nella logistica. Quindi hanno ritenuto che occorresse concedere tempo agli attori economici per risolvere questi problemi, che non avrebbero potuto essere superati da una stretta...