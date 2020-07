Peggio quello che è successo in Austria l’altra domenica quando alla seconda curva i due piloti della Ferrari sono entrati in collisione eliminandosi, o ciò che è successo in Ungheria, con Vettel sesto a un giro e Leclerc addirittura undicesimo, senza punti? Oramai le statistiche della Ferrari riguardano gli insuccessi e si va sempre più a cercare il fondo, dopo un avvio di campionato molto deludente. Perché in questi frangenti i risultati vanno di pari passo con le prospettive, nel senso che non si vede una via d’uscita a breve da una crisi che ha colto tutti impreparati e, di conseguenza, increduli, considerando che rispetto allo scorso anno non sono cambiati i regolamenti e quindi, sulla scia di una vettura discreta, sarebbe stato logico immaginare un’evoluzione positiva in grado di arginare...