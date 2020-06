Mentre la pandemia sembra allentare - almeno per il momento – la sua morsa, con la relativa pressione sulle esigenze più impellenti, si dischiude lo spazio per disparate riflessioni sull’origine profonda, la natura e il significato di questo evento. Non poche ripropongono una modalità nota e regolarmente utilizzata da coloro cui sta a cuore non tanto capire che cosa sia veramente successo e quale sia la miglior risposta che possiamo dare, quanto ricondurre gli eventi ad una serie di schemi ideologici, finalizzando la lettura dei fatti alla conferma di questi teoremi. In effetti di teoremi si tratta, nel senso che date certe premesse ed enunciata una tesi, se ne trae la conferma che le cose stanno effettivamente «come volevasi dimostrare». Applicato alla matematica funziona. Con le ideologie...