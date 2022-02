L’attuale crisi ucraina, che è, al medesimo tempo, nazionale, internazionale e globale per le forze che vi interagiscono o vi potrebbero essere coinvolte, non è nata per caso. È una crisi che poggia su quella che è ormai diventata per il presidente russo Vladimir Putin una vera e propria fissazione, così come la possibilità di riprendersi l’isola di Taiwan lo è per il presidente cinese Xi Jinping. Per giustificare le loro rivendicazioni, entrambi i leader ricorrono alla Storia facendola propria, in particolar modo per riallacciarsi al concetto di Impero, quello della Grande Madre Russia per Putin, quello del Celeste Impero rivisitato in chiave comunista per Xi. Per farlo, Putin parte da lontano, addirittura dal suo omonimo principe Vladimir che, regnando allora sull’Ucraina, la Bielorussia...