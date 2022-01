Zurigo gli automobilisti sono indesiderati. A un punto tale da superare il comprensibile desiderio di ridurre il traffico e i suoi disagi, in particolare quelli fonici. Lo dimostra la politica del Municipio cittadino, che negli ultimi anni ha assunto i tratti di una crociata contro i veicoli a quattro ruote. Dopo una fase di limitazione del traffico e della velocità in alcuni quartieri densamente abitati, nel giugno dello scorso anno le autorità cittadine hanno impugnato il Morgenstern, annunciando un piano che prevedeva l’introduzione senza eccezioni del limite di velocità di 30 km/h praticamente in tutta la città, compresi gli assi principali di transito, di giorno e di notte. Obiettivo dichiarato? Ridurre il rumore. Obiettivo non dichiarato del Municipio a netta maggioranza rosso-verde?...