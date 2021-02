La cultura va vissuta dal vivo: è infatti un fragile bene di prima necessità che prospera con la libera circolazione e che resiste male ai lockdown. Eppure si ha la sensazione che le autorità non se ne rendano davvero conto. Nella percezione generale, è come se gli operatori culturali ticinesi siano rimasti un po’ ai margini del dibattito sulle misure a sostegno dell’economia: quasi rappresentassero un settore periferico, per qualche ragione «meno necessario» e al riparo delle intemperie pandemiche. È vero che, in un frangente come quello che stiamo vivendo, prima si debba pensare all’istruzione - e il DECS giustamente lo ha fatto, focalizzandosi da subito sulla scuola - e soltanto in un secondo momento ai nutrimenti spirituali, ma se c’è un insegnamento che il virus ci sta lasciando in eredità...