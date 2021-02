Da un paio di settimane in Ticino e in tutta la Svizzera si osserva una discesa delle curve che da quasi un anno sono al centro delle nostre preoccupazioni quotidiane. Seguendo la dinamica di evoluzione e della successiva involuzione, si tratta di quella dei contagi da coronavirus, delle ospedalizzazioni e dei decessi. La contrazione dei relativi numeri ci permette di prendere un poco fiato e di guardare con rinnovato ottimismo alle prossime settimane e, forse, alla primavera che verrà. Ma mai come in questo momento occorre prudenza e realismo nelle azioni da mettere in atto, evitando di sconfinare nell’eccessivo entusiasmo, un sentimento stupendo, ma da usare a dosi omeopatiche. Non possiamo scordare l’esperienza della scorsa estate quando ci siamo permessi il lusso di dimenticare la COVID-19...