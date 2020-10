Due dati di ieri richiamano la nostra attenzione: a) i nuovi casi di persone che hanno contratto il virus; b) il numero dei disoccupati in settembre. Entrambi preannunciano quanto sarà difficile decidere cosa fare in autunno e in inverno dopo l’orribile primavera e dopo un’estate relativamente serena. In più, e diversamente dalla primavera, la tendenza in atto della COVID-19 si sovrapporrà all’arrivo e alla diffusione dell’influenza stagionale. Prepariamoci dunque a nuove spiacevoli settimane se dovessero prevalere la paura e il panico in chi decide. Ma partiamo dai dati.

Il virus. In Ticino ieri sono stati comunicati 40 nuovi casi di contagio, l’altro ieri 39. In questo inizio di ottobre (otto giorni) in totale sono 132. In tutto il mese di settembre erano stati 105. Le persone ricoverate in...