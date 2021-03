Prendi un leader dalle tendenze autoritarie – nel mucchio scegliamo Donald Trump, tornato sulla scena politica lo scorso 28 febbraio – mettilo davanti alla tastiera di un computer con accesso ai propri profili nei social media (quelli da dove non è stato bannato) e ottieni un mix esplosivo che mette a rischio la democrazia. Ne è convinto il filosofo mesolcinese Nidesh Lawtoo (cfr CorrierePiù). Nella sua rilettura dell’assalto al Campidoglio USA, avvenuta esattamente tre mesi fa, descrive l’ex presidente americano come meneur: dotta definizione di Gustave Le Bon, che però – attenzione – Freud traduce come Führer. Un termine di fronte al quale dovrebbero scattare mille preallarmi. Potremmo dire Duce, in italiano. Ma non suona più rassicurante.

Secondo lo studioso, nel caso dell’attacco al Campidoglio,...