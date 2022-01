Diaspora è una parola tremenda. Ricorda gli ebrei dell’Antico Testamento, la loro erranza. Ricorda la grande diaspora degli Indiani d’America verso le riserve dell’estremo ovest americano. Ricorda le migliaia e migliaia di profughi che hanno cercato e cercano rifugio in Europa dal Terzo Mondo. Ricorda gli sfollati dalle guerre e ricorda che nessuna patria è mai una terra definitiva.

Ma diaspora è anche una parola gentile. Chi non ha infatti dovuto patire la diaspora o l’esilio come fuga, come costrizione o dannazione, sa che nella sua apparente crudeltà è anche la dolcezza di chi ha deciso di non credere a nessun confine oltre a quello tra terra e cielo. È insomma la condizione, a ben vedere invidiabile, di chi riesce ad appartenere a una sola patria: quella dell’umano.

Ci sono mille esempi,...