Per quanto prevedibile, vista l’assenza di avversari, il sostegno corale incassato sabato all’assemblea dei delegati è sicuramente un buon viatico per Marco Chiesa. Ne avrà bisogno, non solo perché l’elezione del consigliere agli Stati ticinese, primo latino ad assumere la guida del maggior partito del Paese, ha creato diverse aspettative, sia all’interno sia all’esterno dell’UDC. Ma anche perché il neopresidente, personalità ancora poco nota oltre San Gottardo e proiettata al vertice con un colpo a sorpresa, dovrà affrontare un’impresa difficile: fare nuovamente dell’UDC un partito vincente. A differenza del predecessore, che aveva ereditato una formazione all’apice della crescita e corroborata dalla riconquista del secondo seggio in Consiglio federale, Chiesa parte da una situazione decisamente...