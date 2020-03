La pandemia provocata dal coronavirus va trattata come emergenza: ad avere la priorità sono tutti quegli strumenti che possono garantire un’efficacia contro una minaccia che mette in pericolo la sopravvivenza delle persone colpite. È un principio che vale particolarmente per quanto riguarda l’elargizione, anche non richiesta, di aiuti esterni che fanno da battistrada ad insolite alleanze. Ma va da sé che rimanere acritici sugli scopi a lunga scadenza legati a tali contributi in base al detto che a caval donato non si guarda in bocca, porta con sé il rischio che quel quadrupede si trasformi, nell’indifferenza generale, in un cavallo di Troia. Particolarmente attiva e generosa è la Cina, Paese che afferma di stare rialzandosi dalle conseguenze del virus dopo averlo domato, anche grazie a metodi...