Temevamo numeri brutti per la disoccupazione in aprile. La realtà ha purtroppo confermato. L’emergenza economica si manifesta in tutta la sua drammaticità. Mentre le curve dei contagi e dei decessi per il coronavirus scendono da molti giorni, la curva dei disoccupati sale esponenzialmente. In Ticino abbiamo quasi settemila disoccupati (6.893), 2.307 più dello stesso mese del 2019: +50,3% (in marzo era +23,1%). Negli ultimi quarant’anni non avevamo mai conosciuto un peggioramento così sul mercato del lavoro. Con un’eccezione: la prima metà degli anni Novanta. Nel 1991 e 1992 la disoccupazione era aumentata proporzionalmente di più. Erano gli anni della pesante crisi strutturale, oggi dimenticati, che avevano messo in ginocchio il Ticino. Aprile in genere è un mese positivo per il lavoro: la...