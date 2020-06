Non c’è libertà quando non c’è parità di trattamento. Da oggi l’Italia, in maniera unilaterale come ci ripetono le autorità svizzere e ticinesi da giorni, rende liberamente accessibile il suo territorio ai cittadini dell’area Schengen senza alcuna limitazione; senza l’obbligo di una qualsivoglia quarantena. Piaccia o non piaccia l’Italia ha fatto valere le sue prerogative, forse anche come ripicca per essere stata esclusa dall’accordo stretto dal poker di Stati Schengen formato da Germania-Francia-Svizzera-Austria. Il governo Conte ha agito come uno Stato sovrano e neppure l’Unione europea ha saputo, voluto o potuto mettere un freno, ma neanche trovare un compromesso e così la penisola sarà raggiungibile dall’estero nello stesso giorno in cui riprende, non senza polemiche, la mobilità interna...