Anche il 2021 è stato un anno d’oro per complottisti e analfabeti funzionali. L’arrivo del vaccino ha infatti riempito i caricatori dei fucili no vax, e l’esercito dei «virologi da tastiera» ha potuto sparare tutte le sue cartucce come fossero munizioni illimitate in un videogioco. Dopo «il virus non esiste» o «non si muore di COVID» del primo anno pandemico, per quelli inizialmente scettici il coronavirus è finalmente diventato reale: hanno trovato il loro prezioso alleato (il virus appunto) per sbugiardare i vaccini, o meglio «i sieri sperimentali». Così, se nel 2020 le ambulanze giravano a vuoto a sirene spiegate per spaventare i cittadini, ora sono altre le tesi prive di fondamento che vanno per la maggiore. In questa fase della pandemia, ogni decesso per malattie cardiovascolari o per...