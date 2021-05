Vi sono vicende che, più di tante altre, spiegano quanto sia ancora incerto e variabile il senso di giustizia e poco compreso il bisogno di una memoria condivisa. Le autorità francesi hanno arrestato alcuni ex terroristi italiani condannati in Italia in via definitiva. Responsabili a vario titolo della lunga stagione di sangue degli anni Settanta e Ottanta. Rifugiati in Francia grazie a quella che venne definita la dottrina Mitterrand. L’allora capo dell’Eliseo decise di accogliere militanti di formazioni terroristiche, come le Brigate Rosse, a patto che non si fossero macchiati di reati di sangue e ripudiassero la lotta armata. Una decisione prettamente politica che si tradusse, per estensione, in una giurisprudenza favorevole anche ad assassini sottrattisi al loro giudice naturale e per...