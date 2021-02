Sembra davvero un precipizio senza fine. Una specie di gioco perverso in cui la fantasia più paradossale, iperbolica e tragicomica viene sistematicamente surclassata dalla realtà. Un travisamento dei valori e delle posizioni che induce la civiltà occidentale ad avvitarsi su se stessa mascherando i suoi errori, le sue fragilità e le sue ingiustizie (che nessuno nega) dietro cosmetiche idiozie politicamente corrette che servono soltanto ad aumentare la confusione e l’ignoranza, minando i princìpi positivi condivisi che ci hanno portato sin qui. E il peggio, appunto, sembra non arrivare mai.

Ancora non ci siamo del tutto ripresi dallo sbalordimento per la formidabile genialata del deputato del Missouri e reverendo Emanuel Cleaver che a Washington, in Campidoglio, al termine della preghiera recitata...