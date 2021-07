Numerosi i libri che trattano di scienze politiche, numerose le cattedre universitarie, i dibattiti sui media. Non illudiamoci, interessata alla materia è una minoranza esigua. L’approfondimento delle varie ideologie, gli studi dei politologi sono roba per relativamente pochi. L’esigenza prima e di tutti è di riuscire a sfamare se stessi e le proprie famiglie, di poter avere accesso a una vita decorosa e se possibile godere un’esistenza tranquilla.

Vi è un nucleo di intellettuali che nelle dittature soffre anche altrimenti, oppresso perché non può arrischiare forme di espressione che non sono in consonanza con il pensiero e la propaganda del regime.

Václav Klaus, diventato dopo la caduta della dittatura comunista in Cecoslovacchia, Primo Ministro e successivamente presidente della Cechia, nei...