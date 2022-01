La storiella è divertente e piuttosto nota. È quella dei due giovani pesciolini che nuotano insieme e incontrano un pesce più anziano, mentre nuota nella direzione opposta, che gli fa un cenno di saluto e dice, «Buongiorno ragazzi, com’è l’acqua?». I due giovani pesci abbozzano per semplice gentilezza e poi continuano a nuotare per un po’, finché uno dei due guarda l’altro e gli fa, «ma che cavolo è l’acqua?». Con questo piccolo apologo il tormentato scrittore americano David Foster Wallace aprì il suo memorabile discorso per il conferimento delle lauree al prestigioso Kenyon College in Ohio nel maggio del 2005. Da lucido distillatore di verità Wallace voleva soltanto spiegare da par suo che le realtà più ovvie, diffuse e importanti sono spesso quelle più difficili da vedere, da capire e da...