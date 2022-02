«La festa è finita». È quanto hanno preannunciato alcuni analisti finanziari, commentando i ribassi delle borse di inizio anno. Probabilmente hanno ragione, ma il party è destinato a continuare e a concedere ancora tempo per molti brindisi prima che la festa si concluda. I motivi sono molti. In primo luogo non è chiaro fino a che punto le banche centrali sono disposte a muoversi per combattere l’inflazione. Infatti le autorità monetarie, che hanno per oltre un decennio iniettato liquidità nel sistema economico e abbassato il costo denaro a zero e in Europa anche in territorio negativo, sono consapevoli di aver impedito una crisi economica, ma sanno anche che hanno prodotto una grande bolla sia nei mercati finanziari sia in quelli immobiliari di molti Paesi. Basti pensare che dal marzo 2020...