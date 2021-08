Anche se qualche studioso si dice certo delle sue origini bregagliotte, sarebbe assai azzardato supporre che Shakespeare facendo pronunciare ad Enrico V il celeberrimo discorso di San Crispino alla vigilia della battaglia di Azincourt («Noi pochi, noi felici pochi, noi manipolo di fratelli...») avesse in mente le vallate grigionitaliane e i loro abitanti. Eppure qualche volta, con il sorriso naturalmente, ci piace legare quella immortale esaltazione letteraria dell’esiguità numerica alla realtà della fiera minoranza italofona del Canton Grigioni. Realtà geograficamente marginale e frammentata sul piano nazionale e cantonale e di certo pluriminoritaria in quanto minoranza (rispetto al tedesco e al romancio) in seno all’unico cantone trilingue della Confederazione, all’interno della Svizzera...