In tutta Europa il Sessantotto fu segnato dall’irrompere di prospettive ideologiche di carattere rivoluzionario, che contestavano l’ordine vigente riformulando in vario modo le tesi marxiste. Ma ci fu anche chi visse un altro Sessantotto. In un suo recente lavoro, La straordinaria storia dell’isola delle rose, il regista Sydney Sibilia ha filmato per Netflix la vicenda di Giorgio Rosa: un ingegnere bolognese che prima progettò e poi realizzò una sua isola (in realtà una piattaforma, simile a quelle utilizzate per l’estrazione del petrolio) a sei miglia dalla costa riminese, in modo da trovarsi nelle acque extraterritoriali e quindi fuori dalla giurisdizione italiana.

Quell’impresa fu tante cose assieme. Fu una scommessa tecnologica, realizzata per giunta senza grandi risorse, e fu anche un progetto...