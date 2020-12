È un errore che commettiamo spesso: se in un regime dittatoriale non ci sono manifestazioni o altri segnali di protesta allora siamo portati a credere che la stabilità di quel regime non ha nulla da temere. Laddove faremmo meglio a sospettare, invece, che l’assenza di segnali di tal genere dipende assai più probabilmente da un’altra causa: e cioè dalla durezza della repressione che caratterizza il regime. È l’errore che commettiamo con la Cina. Forse per via dei tanti buoni affari che le aziende occidentali fanno con Pechino e della quantità di merci cinesi che importiamo e consumiamo ogni giorno, siamo convinti (o vogliamo convincerci?) che Xi Jinping sia fortissimo, che il suo potere sia più saldo che mai. È dubbio che sia così, invece. È più verosimile, infatti, l’ipotesi che il regime...