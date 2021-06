Il giudice per le indagini preliminari, Gip, ha ordinato la scarcerazione delle tre persone, presunte responsabili del tragico incidente della scorsa domenica 23 maggio alla funivia Stresa-Mottarone. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verbania li aveva fatti mettere in prigione tutti e tre. A giudizio del Gip invece il rischio che costoro, se in libertà, possano «inquinare le prove» non è così forte da giustificarne la carcerazione prima del giudizio e dell’eventuale condanna. Luigi Nerini, proprietario della funivia, e Enrico Perocchio, direttore di esercizio dell’impianto, sono stati rimessi in piena libertà, mentre Gabriele Tadini, che della funivia era il capo-servizio, è stato messo agli «arresti domiciliari», ossia deve restare nella propria abitazione custodito ex-lege...