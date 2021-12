Fino a una quindicina di anni fa la Germania fu una roccaforte del rigore monetario e la sua banca centrale, la Bundesbank, si impegnò fortemente per impedire una degenerazione dell’Unione monetaria europea. Evidentemente il ricordo delle inflazioni che colpirono il Paese e portarono due volte all’annullamento del valore della moneta nella prima metà del secolo scorso indusse i tedeschi a scegliere un comportamento severo, tale da tener lontana l’eventualità di un nuovo disastro. Per far loro accettare l’euro si dovette promettere che la Banca centrale europea (BCE), sarebbe stata semplicemente una versione allargata della Bundesbank e quindi avrebbe agito sulla medesima linea.

In seguito, però la volontà di rispettare i buoni principi a poco a poco si indebolì. L’istituto di Francoforte cercò...