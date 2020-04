Su debiti pubblici ed eurobond molti in Svizzera tendono a stare dalla parte delle posizioni maggioritarie in Germania e in Olanda e non dalla parte delle posizioni prevalenti in Italia e in Grecia. Credo che questi molti in Svizzera abbiano ragione. È stato un errore arrivare da ambo le parti nuovamente a contrapposizioni dannose all’interno dell’Eurozona, ma visto che queste in parte rimangono, e che ciò rischia di avere riflessi anche sui vicini, Svizzera compresa, è opportuno fare il punto.

Quando nel 1999 fu varato l’euro come moneta di conto (nel 2002 è diventato moneta corrente), il rapporto debito pubblico/Prodotto interno lordo in Italia era già al 109%. Essendo il 60% il tetto fissato, è stata concessa all’Italia e ad altri Paesi molto indebitati una sostanziosa deroga, in cambio...