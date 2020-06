Di questi ultimi tempi si sono accumulate le ragioni di dissidio all’origine delle tensioni tra Germania e UE. Non è problema da poco, la Germania è la nazione più popolosa, più ricca, economicamente di gran lunga più potente in Europa, ma evocandola si suscitano anche non gradevoli ricordi. Un’UE senza Germania è praticamente inconcepibile, ma la sua presenza può essere ingombrante.

Pesante il recente scontro tra la Corte costituzionale germanica e la Corte europea di giustizia che pretende di avere l’ultima parola nei confronti dei tribunali dei singoli Stati. Profonda la divergenza a proposito della solidarietà (in soldoni finanziamenti a fondo perso) che gli Stati del Sud Europa esigono e l’applicazione rigida dei patti, voluta dalla Germania con altri Stati del Nord, che esclude tale possibilità....