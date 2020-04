La bozza del decreto-legge del Governo italiano «recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all’esportazione » dice tutto, scriveva Gian Antonio Stella lo scorso 8 aprile sul «Corriere della Sera», citando anche il «Corriere del Ticino». «Le migliori intenzioni, le più generose aperture, i più volenterosi obiettivi, rischiano infatti di impantanarsi in un testo che si srotola per cento pagine in 37.157 parole (...). Un metro più in là del confine, in Svizzera, il modulo che un imprenditore deve riempire per avere un prestito pari a un decimo del fatturato 2019 a interessi zero fino a 500.000 euro, credito da restituire entro cinque anni, consiste in una pagina. Una. (...). Come di facile lettura, spiegata con chiarezza sul Web, è l’intera legge su questi crediti...