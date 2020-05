Aspettavamo questo giorno. Finalmente è arrivato. Ieri, per la prima volta dopo il 13 marzo, nel comunicato quotidiano lo Stato maggiore cantonale di condotta ha potuto scrivere che nelle ultime 24 ore non ci sono persone decedute in Ticino per il coronavirus. Anche se probabilmente, e purtroppo, dovremo affrontare altri lutti, forse oggi stesso, il lunedì 11 maggio ha segnato una svolta positiva quant’altre mai. Ed è una felice coincidenza che sia stato il giorno di un passo importante verso il ripristino di una parvenza di normalità: la riapertura delle scuole dell’obbligo (con rispondenza corale) e di attività economiche (negozi in generale, bar e ristoranti) confrontate con problemi gravissimi di tenuta. Dal 13 marzo all’11 maggio: tanto abbiamo dovuto attendere la notizia positiva. Giovedì...